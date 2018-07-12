Duygusal veda

Seyit Mehmet Özkan
önderliğinde altyapı hamlesine başlayan Altınordu, bünyesinden çıkardığı oyuncuları Türk futboluna sunmaya devam ediyor. Çağlar Söyüncü
ve Cengiz Ünder
'in ardından Barış Alıcı
ve Berke Özer
'i Fenerbahçe
'ye veren İzmir
ekibi, kasasına hatırı sayılır bir rakam koymayı başardı.Kaleci Berke Özer, Fenerbahçe'ye transferi sonrası sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. 18 yaşındaki file bekçisi, "Çocukken mahalle arasında Engin, Rüştü, Volkan olan o küçük çocuğum ben. Hep hayallerinin peşinden koşan. Ve bugün artık hayatımda yepyeni bir dönem başlıyor. Futbolun Robert Koleji Altınordu'dan mezun olup, okul defterime karakalemle logosunu ezbere çizdiğim Fenerbahçe'deyim. Tarif edilemez duygular yaşıyorum. Üzerimde büyük emekleri olan başta başkanım Seyit Mehmet Özkan olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. Ve Fenerbahçe... Göğsümde armanın ne kadar değerli olduğunu o küçük çocuk gibi hiç bir zaman aklımdan çıkarmayacağım" dedi. Sağ kanat Barış Alıcı ise, Fenerbahçeli taraftarlara çok çalışacağı konusunda söz verdi. Barış, "Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Berke Özer ve ben. Bu toprakların çocuklarına güvenen, onlara fırsat eşitliği yaratan bir kulüpte büyüdük. Altınordu'da 'Yetiştirme' işinin ne zor olduğunu göstermek için her çocuğun odasında, sorumlu olduğu bir çiçek vardır. İşte bizler, o çiçek çocuklarıyız. Değer bilen, sorumlu, çalışkan, vefalı. Fenerbahçe taraftarının şunu çok iyi bilmesini isterim ki, bu formayı daha önce kimlerin giydiğini asla unutmayacağım ve her zaman daha iyisi için çabalayacağım" diye konuştu. Altınordu'da forma giyen Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi Kerim Alıcı da duygusal bir mesaj yayınladı. Kerim şu ifadelere yer verdi: "1997'de tek yumurta ikizi olarak doğduk. O günden 10 Temmuz 2018'e kadar hep beraber olduk. Aynı okula gittik, aynı sırada oturduk, aynı bardaktan su içtik, aynı sahada oynadık, aynı formaları giydik. Ama kaderde ayrılmak da varmış. Ayrılmak sözde kalan bir şey. Biz 'Kanız, canız'. Yolun açık olsun güzel kardeşim. Şunu bil ki her zaman arkandayım, tıpkı sahada olduğu gibi. Seni seviyorum canım kardeşim."