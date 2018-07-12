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Ege’de denize sıfır tatil 25 lira

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Ege’de denize sıfır tatil 25 lira
Yaz tatillerini geçirmek için yıldızlı oteller ve tatil köylerine alternatif arayanların tercih ettiği çadır kamplar, uygun fiyatı, yeşil ve mavisiyle sunduğu eşsiz doğasıyla son yıllarda daha fazla ilgi görüyor. 'den Çanakkale'ye kadar uzanan Ege kıyılarındaki kamp alanlarına kendi çadırıyla gidenler, denizin kıyısında, ormanın içinde günlük 25 liraya çadır tatili yapabiliyor - Deniz kıyısında kurduğu çadırlarda dalgaların sesiyle uyuyan tatilciler, sabahları ormanlık alanlardaki kuş sesleriyle gözlerini açıyor.
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Ege’de denize sıfır tatil 25 lira
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