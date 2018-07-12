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Hedefleri ilk 3

İşitme Engelliler , Dünya Hentbol Şampiyonası’ndaki hedefi ilk 3 olarak belirledi

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Hedefleri ilk 3
2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda altın madalyaya ulaşan , 14 Temmuz'da 'da başlayacak dünya şampiyonası hazırlıklarını tamamladı. İşitme Engelliler Erkek Hentbol Milli Takım Başantrenörü Serdar Eler, şampiyonaya iddialı gittiklerini vurguladı, şunları kaydetti: "Brezilya'nın ev sahibi avantajı olacaktır. Hırvatistan ve gibi çok önemli rakiplerimiz var. Onlar, geleneksel rakiplerimiz oldu. Dünya şampiyonasında ilk 3'ü hedeflediğimizi söyleyebiliriz, bunun dışındaki dereceler bizim için başarısızlıktır. Hentbolda 'bu top' diye başladığımız çalışmalarda sporcularımız artık olimpiyat şampiyonu oldu."
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Hedefleri ilk 3
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