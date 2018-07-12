Hedefleri ilk 3

2017
İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda altın madalyaya ulaşan Erkek Hentbol Milli Takımı
, 14 Temmuz'da Brezilya
'da başlayacak dünya şampiyonası hazırlıklarını tamamladı. İşitme Engelliler Erkek Hentbol Milli Takım Başantrenörü Serdar Eler, şampiyonaya iddialı gittiklerini vurguladı, şunları kaydetti: "Brezilya'nın ev sahibi avantajı olacaktır. Hırvatistan ve Rusya
gibi çok önemli rakiplerimiz var. Onlar, geleneksel rakiplerimiz oldu. Dünya şampiyonasında ilk 3'ü hedeflediğimizi söyleyebiliriz, bunun dışındaki dereceler bizim için başarısızlıktır. Hentbolda 'bu top' diye başladığımız çalışmalarda sporcularımız artık olimpiyat şampiyonu oldu."