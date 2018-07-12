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Hem okudu hem le savaştı

İlahiyat Fakültesi’ni okurken e yakalanan , “Kanseri yenmenin ve mezun olmanın gururunu yaşıyorum” dedi

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Hem okudu hem kanserle savaştı
Narlıdere'de yaşayan 54 yaşındaki , ortaokuldan mezun olduktan sonra okula devam edemedi. Bir süre sonra evlenen Bedriye Gürsoy'un iki oğlu, bir kızı ve bir de torunu oldu. Okuma aşkını kalbinden sökemeyen Gürsoy, 2010-2013 yılları arasında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından verilen Arapça kursunda eğitim gördü, ardından Konak Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Gürsoy daha sonra da 2016 yılında liseyi bitirmesinin ardından üniversite okumak için kolları sıvadı. Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü'nde okumaya başlayan Gürsoy, geçen yıl troid ine yakalandı. Bir yandan okula gidip bir yandan kanserle savaşan Gürsoy, gece yarılarına kadar liseye giden kızıyla birlikte ders çalıştı ve bu yıl mezuniyet sevinci yaşadı. Oğluyla birlikte Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek bölümünü 4 yıllığa tamamlamayı hedefliyen Gürsoy, "Okuyamadım diye günlerce ağladım. Şimdi başardığım için çok mutluyum" dedi.
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Hem okudu hem kanserle savaştı
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