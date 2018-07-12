İstanbul’dan bunalan, İzmir’e akın edıyor

Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK
) 2017 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi temel alınarak şehirlerin göç sayılarını paylaştı. İzmir
'in göç verdiğinden daha fazla göç aldığı görüldü. Toplamda 127 bin 394 kişilik göç alan İzmir'de, bu rakamın büyük çoğunluğunu İstanbul'dan gelenler oluşturdu. 18 bin 506 kişinin İstanbul'dan İzmir'e göç ettiği belirlendi. İzmir, komşuları Manisa'dan 2017 yılında 8 bin 926, Aydın'dan ise 6 bin 576 kişilik göç aldı. İzmir'de en fazla göçü alan ilçe ise Buca oldu. 17 bin 889 kişiyle bu alanda zirvede yer alan Buca'yı 15 bin 161 kişiyle Bornova takip etti. Şehirde net göç hızının en yüksek olduğu ilçeler ise kıyı şeridinde bulunan Seferihisar, Urla ve Foça ve oldu. Seferihisar binde 20,89 net göç hızı ile listesinde en tepesinde kendisine yer bulurken, Urla binde 19,26, Foça binde 18,65, Güzelbahçe ise binde 16,88 net göç hızı ile dikkat çekti. İstanbul'daki ünlülerin tercihi de İzmir oldu. Türkücü İbrahim Tatlıses, İzmir'e yerleşerek kebapçı dükkanı açmıştı. Geçtiğimiz yıllarda İzmir'e yerleşen bir diğer ünlü ise şarkıcı Hayko Cepkin olmuştu.