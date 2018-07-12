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Kısa bacağı amelıyatla uzatıldı

ERAY ARPAŞİN Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018
Kısa bacağı amelıyatla uzatıldı
Doğuştan kalça çıkıklığı bulunan li Yılmaz Kulaç, (58) rahatsızlığının küçükken teşhis edilememesi nedeniyle yaşamı boyunca hareket etmede, yürüyüşte sıkıntılar yaşadı. Topallayarak yürüyen Kulaç, ayak ve bel ağrıları nedeniyle acılar çekti. Özel sektörde çalışan Kulaç'ın sol bacağının 6 santimetre kısa olması ve topallaması dış görüntü itibariyle de kendisini üzüyordu.

6 SANTIMETRE UZADI
Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Kulaç, İzmir Özel Can Hastanesi'nde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. Bayram Mavuşoğlu'na muayene oldu. Dr. Mavuşoğlu, gerekli tetkikleri yaptıktan sonra doğuştan kalça çıkıklığı başarıyla tedavi etti. Yürürken aksadığını ifade eden Kulaç, "Son dönemde bileklerimde ve dizlerimde çekilmez ağrılar oluşmaya başladı. Uzun süre ayakta kalamıyordum. Şifa için ameliyat olmaya karar verdim. Doktoruma beni tedavi ettiği için minnettarım" dedi.
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Kısa bacağı amelıyatla uzatıldı
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