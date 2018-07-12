Ödemiş’te karpuz sıkıntısı

İzmir
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Ödemiş İlçesi'ndeki karpuz üreticileri, kilosunu toptan 20 kuruşa vermelerine rağmen alıcı bulamamaktan dert yandı. Ürettikleri karpuzu kendileri pazara getiren çiftçiler, burada da alıcı bulamayınca kara kara düşünmeye başladı. 12 bin dekar alanda karpuz yetiştirilen ilçede, üreticiler böyle giderse maliyetlerini bile karşılamayacaklarını belirtip, yetkililerden yardım istedi. Üretici Veysel Savaş, "3 tondan fazla gelen bir römork dolusu karpuzu 700 liraya satıyoruz, alan çıkmıyor" diyerek sitemde bulundu.