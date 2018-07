Özköylü: Koşan bir ekip olacağız

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de üst üste transferlerle iddialı bir kadro kuran Denizlispor'da teknik direktör Osman Özköylü, temkinli konuştu. Afyonkarahisar kampını sürdüren yeşil-siyahlılarda istedikleri oyuncuların transfer edildiğini belirten Özköylü, "Sahanın her yerine basan, total futbol oynayan bir takım olacağız. Şampiyonluk güzel bir kelime ve bunu başarmayı çok istiyorum. Ama altyapı oturmadan şampiyonluktan bahsetmek mantıklı değil. İyi oyuncular aldık ama uyum süreci olacak. Kadro yüzde 70 oranında değişiyor. Her maçı kazanacağımızı söyleyemem. Tek başıma her şeyi yapamam" dedi.