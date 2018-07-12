Serebrenitsa katliamına lanet yağdı

İnsanlık
tarihinin en büyük soykırımlarından biri olarak kabul edilen ve çocuk, genç, kadın, erkek demeden 8 bin 372 Boşnak vatandaşın Avrupa'nın göbeğinde katledildiği Srebrenitsa Soykırımı 23. Yıldönümünde Buca'daki Srebrenitsa Anıtı'nda lanetlendi. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, "Buca, İzmir
, tüm Türkiye soydaşlarının, Müslümanların Boşnakların orada Türk diye ezilirken yaşadıkları acıları asla unutmadı. Biz var oldukça bu meydanda siz var oldukça bu kentte bu şehirde bu ve buna benzer soykırımların yaşanmaması için hiçbir fedakârlıktan kaçmadan mücadele edeceğiz" dedi. İnsanlık dışı olayların Buca'da bir çok evde gözyaşlarıyla hatırlandığını vurgulayan AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Arslan ise, "Tarih, soykırımı gerçekleştiren hainlerin yanı sıra, Birleşmiş Milletleri, Hollanda birliklerini ve üç maymunu başarıyla oynayan ülkelerin yönetimlerini asla unutmayacaktır" diye konuştu.