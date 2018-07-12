‘Superior seedless’ üzüm siftah yaptı

Manisa
'nın
'üzüm ambarı' ilçesi Alaşehir'de hasadına geçen 9 Temmuz'da başlanan 'Superior seedless' üzümünde ihracata başlandı. 54 tır dolusu üzüm, Alaşehir Gümrüğü'nden başta Rusya olmak üzere yurt dışına gönderildi. Alaşehir Belediye Başkanı ve Uçak Kardeşler Yaş Sebze ve Meyve Limited Şirketi sahibi Ali Uçak, "Dünyaca ünlü Sultaniye üzüm ihracatında dünyada söz sahibi olduk. Hükümetimizin almış olduğu yeni bir uygulama ile çekirdeksiz üzüm çeşitlerinden olan Superior seedless' türünün de ihracatına izin verildi. Bu sayede Rusya'da ve Avrupa'da pazar payımız daha da arttı. Hedefimiz geçen yıl ki üzüm ihracaat rakamlarını yüzde 15 arttırmak. Allah'ın izniyle başaracağımıza inanıyorum" dedi.