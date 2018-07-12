Terör gazisine maaş sürprizi

Yaklaşık
6 yıl önce vatani görevi sırasında yaralanarak gazi olan İzmir
li İbrahim Adıbelli
, 2012'de hak ettiği fakat bu konuda bilgisi bulunmadığı için başvurmadığı görev malullüğü aylığını toplu halde aldı. Yapılan çalışmaların ardından gazi İbrahim Adıbelli'nin işlemleri tamamlanarak aylık 2 bin 800 lira aylık bağlandı. Geçmiş 6 yıllık döneme ilişkin 135 bin lira tutarındaki birikmişi de gazinin hesabına yatırıldı. Gelişmelerden habersiz olan gazi İbrahim Adıbelli ve eşine müjdeli haberi Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven verdi. Adıbelli ailesini makamına davet eden Tanrıseven, gaziye, maaş bağlandığını ve birikmiş alacaklarının da bankaya yatırıldığını söyledi. Bu haber karşısında çok şaşırdığını belirten İbrahim Adıbelli ise "2 ay önce çalıştığım işimden ayrılmıştım ve halen işsizdim. Bana büyük sürpriz oldu. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" dedi.