‘Bize yardım edin’

İzmir
'in Karşıyaka İlçesi'nde sinir sisteminde hasara neden olan ilerleyici 'Friedreich Ataksisi' hastalığıyla dünyaya gelen Ender Doğanay Karakoç (24), 9'uncu sınıfa kadar okuduktan sonra rahatsızlığı nedeniyle eğitimine devam edemedi. 2 hafta öncesine kadar kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen Karakoç, kalp atışlarının hızlanması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Oğlunun geçirdiği operasyonun ardından durumunun giderek kötüleştiğini belirten anne Günay Karakoç (41), "Hastanede kalp atış hızını yavaşlatmak için kasıklarından girip kapalı bir girişim yapacaklarını söylediler. İki saatlik operasyon başarısız geçmiş ve bildiğimiz kadarıyla omurgaları yamuk olduğu için damardan çıkamamışlar. Bu müdahalenin ardından Ender'in durumu çok ağırlaştı. Daha önce bacaklarını hissediyordu. Şu an ise ne boynu ne beli tutmuyor" dedi. Eşini 15 yıl önce kaybettiğini söyleyen Günay Karakoç, 3 çocuğuna dul maaşı ve evde bakım aylığı ile baktığını belirterek, "Ender daha önce bütün ihtiyaçlarını kendi karşılardı. Şimdi sadece tek kolunu hareket ettiriyor. Bakıma ihtiyacı var. Bütçem yetmiyor. Islak mendili, bezi, her şeyi para. Ona hasta karyolası almak için hayırseverlerden destek bekliyorum" diye konuştu.