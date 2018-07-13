Egeli ihracatçılardan tarım OSB’ye destek

EGE
İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanları, İzmir
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Ege İhracatçı Birlikleri'nin hayata geçirmek istediği Dış Ticaret Üniversitesi konusunda işbirliği kararı çıktı. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk etapta Seracılık Organize Sanayi Bölgesi olması kararını aldıklarını belirten Başkan Özgener, İZTO, EBSO ve İTB'nin ikişer temsilcinin katılımıyla oluşturulan müteşebbis heyetinde Egeli İhracatçı Birlikleri'nde yer almasının Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne güç katacağını ifade etti. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise; Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin müteşebbis heyetinde yer almak istediklerini, Ege Bölgesi'nden yıllık 5 milyar dolar seviyesinde olan tarım ürünleri ihracatının Tarıma Dayalı İhtisas OSB ile daha da ivme kazanacağını dile getirdi.