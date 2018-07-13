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’de otomobil anıtın üstüne çıktı

Giriş Tarihi: 13.7.2018
İzmir’de otomobil anıtın üstüne çıktı
İZMİR'İN Bayraklı İlçesi'nde Altınyol'dan Bornova istikametine seyreden Zeliha Ç. (33) idaresindeki otomobil, Smyrna Meydanı'nda aynı yöne giden Semanur A'nın (39) kullandığı otomobille çarpıştı. Semanur A'nın kullandığı otomobil Smyrna Anıtı'nın yaklaşık 2,5 metre yüksekliğindeki kaidesine çıkarak durabildi. Semanur A, hastanede tedavi altına alınırken, Zeliha Ç. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, otomobili anıtın kaidesinde gören vatandaşlar bunu cep telefonlarıyla görüntüledi.
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İzmir’de otomobil anıtın üstüne çıktı
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