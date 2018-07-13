İzmir’de otomobil anıtın üstüne çıktı

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Bayraklı İlçesi'nde Altınyol'dan Bornova istikametine seyreden Zeliha Ç. (33) idaresindeki otomobil, Smyrna Meydanı'nda aynı yöne giden Semanur A'nın (39) kullandığı otomobille çarpıştı. Semanur A'nın kullandığı otomobil Smyrna Anıtı'nın yaklaşık 2,5 metre yüksekliğindeki kaidesine çıkarak durabildi. Semanur A, hastanede tedavi altına alınırken, Zeliha Ç. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, otomobili anıtın kaidesinde gören vatandaşlar bunu cep telefonlarıyla görüntüledi.