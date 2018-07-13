İZMİRGAZ sevinci

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bölgeden göç alan ve binde 43,7'lik nüfus artış hızıyla Türkiye'de rekor kıran Torbalı'da, 9 yıllık hasret sona erdi. 172 bin nüfusa sahip ilçede; İŞKUR, KOSGEB ve SGK'nın ardından İZMİR
GAZ'a da Abone Merkezi için Torbalı Ticaret Odası yer tahsis edip ilçeye gelmesine öncülük etti. TORBALI Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun'un İZMİRGAZ'ın Genel Müdürü Ahmet Yetik ile görüşüp yer tahsisinde bulunmasının ardından aylar önce ilçede hizmet vermesi netleşen İZMİRGAZ Abone Merkezi'nin açılışı gerçekleşti. TTO Başkanı Olgun, "Abone Merkezi ciddi bir ihtiyaçtı ve bu ihtiyacın da artık giderildiğini düşünüyoruz. Torbalımıza hayırlı olsun" diye konuştu.