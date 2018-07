Pazar yerine lüks rezidans

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li Bayraklı Belediyesi 7 ay önce Özkanlar Pazar Yerini, mahkeme kararını gerekçe göstererek kapattı. Özkanlar pazarının kapatılması ile birlikte pazarda tezgah açan 860 pazarcı belediye tarafından kendilerine yeni yer gösterilmediği için mağdur oldu. Aradan geçen 7 aylık süreçte pazarcı esnafına verilen sözler tutulmazken yeni yer arayışları da sonuçsuz kaldı. Son olarak İzmir Valiliği'nin Manavkuyu'da gösterdiği imar planlarında eğitim alanı olarak işli olan arsa da Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'dan veto yiyince pazarcı esnafının sabrı taştı. Tezgah açamadığı için evine ekmek götürmekte zorlanan ve borç batağına saplanan esnaf geçtiğimiz haftalarda Bayraklı Belediyesi önünde eylem yaparak satamadığı sebze meyveleri belediyesinin önüne döktü. Ardından da bir türlü sorunu çözmeyen Başkan Karabağ'ı istifaya davet etti. Bayraklı Belediyesi'nin mahkeme kararını gerekçe göstererek kapattığı Özkanlar Pazaryeri ile ilgili yeni belge ve bilgiler kent gündemine bomba gibi düştü. Ele geçen belgeleri Egeli Sabah ile paylaşan kapatılan Özkanlar Pazar yeri Esnaf Temsilcisi Faysal Acar, CHP'li Başkan Karabağ'ın pazar kapatılmadan önce 2015 yılında, Özkanlar Pazarı'nın kurulduğu alanın hemen yakınındaki 5 bin 800 metrekarelik alanda kapalı pazar yeri projesi hazırlattığını fakat her ne olduysa daha sonra imar planlarında yeşil alan olarak ayrılan alana lüks rezidans dikildiğini söyledi. Bugüne kadar Özkanlar Pazar Yeri ile yeşil alan düzenlemesi projesinin esnaftan ve kamuoyundan sır gibi saklandığını belirten Acar, "Pazar kapatılmadan önce sayın başkanla defalarca bir araya geldik. Özkanlar Pazar Yeri için yeni yer aradık. Sokakta pazar kurulmasını yasaklayan yasal düzenle çıktıktan sonra kanun, mağduriyetin önlenmesi için belediyelere geçiş süresi verdi. Bu zaman zarfında sokak aralarında kurulan pazar yerlerinin belediyeler tarafından yeni inşa edilecek kapalı pazar yerlerine taşıması öngörüldü. Biz yer arayışlarını sürdürürken her ne olduysa Bayraklı'nın en zengin üç müteahhidi, hiç işleri yokmuş gibi Özkanlar Pazarı'nın kaldırılması için dava açtı. Ben buradan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'a sormak istiyorum. Ne oldu da Başkan Karabağ 2015 yılında tasarımını Mimar Seftil Turan'a yaptırdığı üstü yeşil alan, altı kapalı pazar yeri olarak düzenlenen, içinde kapalı otoparkı, tenis kortları, tuvaleti bulunan Özkanlar Pazar Yeri + Yeşil Alan Düzenleme Projesinden bir anda vazgeçti? Kurulacak pazar tezgahlarının yerlerinin dahi belirlendiği proje ne oldu da birden rafa kalktı? Esnafın ekmeği kaç liraya, kimlere satıldı? Biz harıl harıl yer ararken pazar yeri projesi neye karşılık iptal edilip yerine içinde havuzu bulunan ultra lüks rezidans inşa edildi. Esnaf son gelişmelerden sonra Pazar yerinin kapatılmasına neden olan dava sürecinin danışıklı dövüş olduğunu düşünmeye başladı" diye konuştu.Başkan Karabağ'ın kamuoyuna ve 7 aydır evine ekmek götüremeyen 860 pazarcı esnafına bu soruların yanıtlarını vermek zorunda olduğunu belirten Acar; "Her ne tesadüfse sayın başkanın kızı, belediye başkan yardımcısı olan damadı ile birlikte bu ultra lüks villalarda oturuyordu. Pazar yeri sorunu dallanıp budaklanınca, esnaf eylem yapmaya başlayınca Başkan Karabağ'ın kızı sessiz sedasız Özdere'ye taşındı. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Başbakanımız Binali Yıldırım Bey'e de ilettik. Kesinlikle ilgileneceklerini söylediler. Biz kendilerine pazarcı esnafı olarak güveniyor, bu işi bir an önce çözüme kavuşturmalarını umut ediyoruz" ifadesini kullandı.