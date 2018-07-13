Şimdi Urla’nın tam zamanı

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liler'in bu yılki durağı da Urla Kum Denizi Plajı oldu. Yaklaşık 1 kilometrelik sahili ve tertemiz suyu ile mavi bayrak hakkını kazanmış olan Kum Denizi plajı, Karantina Adası manzarasında ziyaretçilerine serin bir plaj keyfi sunmaya devam ediyor. İşletmesini URİT'in üstlendiği Kum Denizi Plajında su oyunları, plaj voleybolu, yürüyüş ve çocuk oyun alanları, bisiklet yolları, duş-soyunma odaları, tuvaletler, kafeteryalar ve yeşil alanlar bulunuyor. Engelli vatandaşlar için özel olarak düzenlenmiş olan plajda yaşlı ve engelli tüm vatandaşların suya daha rahat girebilmesi için denize kadar uzanan rampalar yer alıyor. Ayrıca plaj içerisinde yer alan Türkiye'nin ilk halk plaj kütüphanesinden yararlanan çocuklar hem denizin keyfini çıkartıyor hemde kütüphaneden aldıkları kitaplarla günlerini verimli geçirmiş oluyorlar.