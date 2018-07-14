Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Ağaca tosladı tramvay durdu

Ağaca tosladı tramvay durdu

Giriş Tarihi: 14.7.2018
Ağaca tosladı tramvay durdu
'İN Çankaya semtinde kamyonetin çarptığı çınar ağacı, devrilme tehlikesi nedeniyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza sırasında dalların raylara düşmesi nedeniyle tramvay seferleri kısa süreli aksadı. Çankaya'da dün saat 09.30 sıralarında, Gazi Bulvarı'nda refüjde çınara çarpan 35 N 7058 plakalı kamyonet, ağacın kökünün açılmasına neden oldu. Deniz yönüne gidiş güzergahı üzerinde meydana gelen kaza nedeniyle devrilme tehlikesi ortaya çıkan çınar ağacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, bulunduğu yerden alındı. Kaza sırasında tramvay hattına düşen dallar nedeniyle seferlerde 15 dakikalık gecikme yaşandı. Kamyonetin sürücüsü hakkında tutanak tutuldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ağaca tosladı tramvay durdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN