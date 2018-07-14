Bakan Pakdemirli, bugün İzmir’de

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, göreve getirildikten sonra memleketi İzmir
'e ilk ziyaretini gerçekleştirecek. 14 Temmuz'da İzmir'e gelecek olan Bakan Pakdemirli'nin ilk durağı İzmir Valiliği olacak. Pakdemirli, saat 13.00'teki valilik ziyaretinin ardından saat 14.00'te de AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na geçecek. Saat 15.00'te ise Kaya Termal Otel'de setrörel buluşma toplantısına katılacak. Bakan Pakdemirli, 15 Temmuz Pazar günü de annesi Melahat Kocaağa'yı kaybeden Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa'ya taziye ziyaretinde bulunacak. Pakdemirli, daha sonra saat 10.00'da Ödemiş'te çeşitli kurum temsilcileri ile kahvaltıda buluşacak.