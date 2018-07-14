Başka can ölmesın

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'DE bisiklet kullanırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren 17 yaşındaki Eray Köseler'in babası Ertuğrul Köseler, oğlunun ölümüne dikkati çekmek amacıyla kazanın olduğu yerdeki ağaca astığı bisikletin çalınması üzerine bu kez sacdan yaptığı maket bisikleti ağaca asacak. Ertuğrul Köseler, oğlunu kaybettikten sonra çok zor günler yaşadığını, onun yokluğuna hala alışamadığını söyledi. Kazanın olduğu yere bıraktığı oğluna ait bisikletin çalınmasına da çok üzüldüğünü anlatan Köseler, şunları kaydetti: "Oğlumun bisikletini asma amacım, kaza yerinin belirgin olması, ayrıca bu tip kazaların olmaması ve bisikletlilere dikkati çekmek içindi. Fakat kendini bilmez bazı insanlar maddi değeri olmayan oğlumun bisikletini oradan çalmışlar. Oğlumun o bisikletinin bende manevi değeri büyük. Bisikleti çalanlarda biraz vicdan varsa onu getirsinler. Oğlumun ölümüne dikkati çekmek, oranın yaşatılmasını istediğim için yine böyle bir bisiklet yaptım. Bisikleti yaparken çok üzüldüm, hep oğlum aklıma geldi. Çalınırsa bir kez daha yapacağım. Oğlumu geri getirmeyecek ama olsun."