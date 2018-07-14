Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Başka can ölmesın

Başka can ölmesın

’de Ertuğrul Köseler, oğlunun ölümüne dikkati çekmek için sacdan yaptığı bisikleti olay yerindeki ağaca asacak

Giriş Tarihi: 14.7.2018
Başka can ölmesın
İZMIR'DE bisiklet kullanırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren 17 yaşındaki Eray Köseler'in babası Ertuğrul Köseler, oğlunun ölümüne dikkati çekmek amacıyla kazanın olduğu yerdeki ağaca astığı bisikletin çalınması üzerine bu kez sacdan yaptığı maket bisikleti ağaca asacak. Ertuğrul Köseler, oğlunu kaybettikten sonra çok zor günler yaşadığını, onun yokluğuna hala alışamadığını söyledi. Kazanın olduğu yere bıraktığı oğluna ait bisikletin çalınmasına da çok üzüldüğünü anlatan Köseler, şunları kaydetti: "Oğlumun bisikletini asma amacım, kaza yerinin belirgin olması, ayrıca bu tip kazaların olmaması ve bisikletlilere dikkati çekmek içindi. Fakat kendini bilmez bazı insanlar maddi değeri olmayan oğlumun bisikletini oradan çalmışlar. Oğlumun o bisikletinin bende manevi değeri büyük. Bisikleti çalanlarda biraz vicdan varsa onu getirsinler. Oğlumun ölümüne dikkati çekmek, oranın yaşatılmasını istediğim için yine böyle bir bisiklet yaptım. Bisikleti yaparken çok üzüldüm, hep oğlum aklıma geldi. Çalınırsa bir kez daha yapacağım. Oğlumu geri getirmeyecek ama olsun."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başka can ölmesın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN