Bucaspor’da İsa’ya alkış

TFF 3. Lig ekibi Bucaspor
'da 24 bin TL alacağını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderen ve söz vermesine rağmen şikayetini geri çekmeyince parası son anda ödenerek serbest kalması önlenen İsa Güler, altyapıya bağış yaparak alkış topladı. Genç forvet yetişip büyüdüğü Bucaspor Futbol Akademi'ye bir miktar para vererek jest yaptı. Yapılan açıklamada, "İsa Güler, ahde vefa örneği göstererek akademimize bağışta bulunmuş ve bizleri gururlandırmıştır. Kendisini tebrik eder ve futbol hayatında başarılı olmasını temenni ederiz" denildi.