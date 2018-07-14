Büyükşehir’den gürültü mesaisi

DENIZLI Büyükşehir Belediyesi, Denizli
'nin yaşam kalitesinin daha da yükseltilmesi amacıyla halk sağlığını doğrudan etkileyen sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik yatırımlarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin stratejik gürültü haritalarının hazırlanması çalışmalarına başladı. Büyükşehir, "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" kapsamında kent genelinde çevresel gürültünün önlenmesi amacıyla endüstriyel tesislerde, eğlence yerlerinde ve karayollarında çevresel gürültü ölçümleri yapıyor.