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Kocaman açılış

Giriş Tarihi: 14.7.2018
Kocaman açılış
ALTINORDU Futbol Akademisi U19, U18 ve U17 takımları, 2018-19 sezonunu ünlü teknik adam 'ı konuk ederek açtı. Kocaman, Torbalı Yerleşkesi'nde yapılan törenden önce tüm tesisleri gezip çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Törende Altınordu Başkanı ile birlikte gençlere, "Altınordu'nun kıymetini bilin" vurgusu yapan Kocaman, "Hepiniz seçilmiş gençlersiniz. Önünüzde uzun bir yol var. Size en önemli tavsiyem her zaman çok tekrar yapın. Enerjisini düşürmeyin, paylaşımcı ve uyumlu olun" dedi.
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Kocaman açılış
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