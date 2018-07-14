Kocaman açılış

ALTINORDU Futbol Akademisi U19, U18 ve U17 takımları, 2018-19 sezonunu ünlü teknik adam Aykut Kocaman
'ı konuk ederek açtı. Kocaman, Torbalı Metin Oktay
Yerleşkesi'nde yapılan törenden önce tüm tesisleri gezip çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Törende Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan
ile birlikte gençlere, "Altınordu'nun kıymetini bilin" vurgusu yapan Kocaman, "Hepiniz seçilmiş gençlersiniz. Önünüzde uzun bir yol var. Size en önemli tavsiyem her zaman çok tekrar yapın. Enerjisini düşürmeyin, paylaşımcı ve uyumlu olun" dedi.