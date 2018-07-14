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Köprübaşı çileğine çifte patent sevinci

Köprübaşı’da üretilen çileğe, Çilekkent Köprübaşı ve Köprübaşı Çileği adı altında iki ayrı patent alındı

Giriş Tarihi: 14.7.2018
Köprübaşı çileğine çifte patent sevinci
'NIN Köprübaşı İlçesi'nde, üretecilerin en önemli geçim kaynakları arasında gelmeye başlayan çileğe, 'Çilekkent Köprübaşı' ve 'Köprübaşı Çileği' adı altında iki ayrı patent alındı. Markalaşma yönünde atılan bu adım ilçede sevinçle karşılanırken, iç piyasanın ardından dış piyasadada Köprübaşı çileğine rağbeti artıracağı belirtildi. Köprübaşı'nda çilek üretiminin her geçen gün daha da arttığını belirten Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen, "Patent alınmasıyla birlikte artık daha çok Avrupa ülkesine çilek ihracat etmeyi planlıyoruz. Patentlerimizin hem üreticilerimize hem de tüketicilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. Köprübaşı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik de çilek üretiminin ilçede büyük bir yarattığını ifade etti, "2018 yılı içinde çilek üretimimiz 11 bin tona ulaşmış durumda. Çilek üretimi çok geniş bir saha da gerçekleştirildiği için nakliyesi, işçisi, tarımsal diğer araç ve gereçlerle birlikte 6 bine yakın kişiye istihdam sağlıyor" diye konuştu.
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Köprübaşı çileğine çifte patent sevinci
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