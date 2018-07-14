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’da büyük değişim

Giriş Tarihi: 14.7.2018
Manisaspor’da büyük değişim
2. Lig'e düştükten sonra geçtiğimiz aylarda Tarık Almış Tesisleri'nin içler acısı hali, tesiste yemek çıkmaması, suların akmaması, maaş alamayan kulüp personelinin süresiz izne çıkarılması gibi olumsuz haberlerle gündeme gelen , yeni yönetimle yara sarmaya çalışıyor. Başkan Bülent Baygeldi ve yönetim, göreve geldikten sonra böcek yuvası haline gelen tesisleri ve bakımsızlıktan çimleri sararan antrenman sahasını elden geçirdi. Göreve dönen personele bir miktar ödeme yapılırken antrenmanların start aldığı hafta başına kadar erzak eksiği tamamlanan mutfakta futbolcular için düzenli yemek çıkmaya başladı. Yönetim şimdi de transfer yasağını kaldırmanın yollarını arıyor.
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Manisaspor’da büyük değişim
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