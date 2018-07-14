Üç bağış üç can Cemil, Sevgül ve Zeynep... Canlı vericileri olmadığı için yaşama umutlarını kaybetmişlerdi, birer hafta arayla yapılan nakille yeniden doğdular. Buluşan bu üçlü, isimsiz kahramanlarına minnettar

Giriş Tarihi: 14.7.2018