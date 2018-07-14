‘Yıldırım, İzmır için büyük şans’

SON başbakan olan AK Parti İzmir
Milletvekili Binali Yıldırım
'ın Meclis Başkanı seçilmesi, İzmir iş dünyasında heyecan uyandırdı. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Yıldırım'ın İzmir açısından büyük bir şans olduğunu söyledi. Yorgancılar, "Gerek bakanlığı gerekse başbakanlığı döneminde Türkiye'ye çok önemli hizmetlerde bulunan bir kişi. Meclis Başkanlığı'nda da aynı başarılı çalışmaları yapacağından hiç şüphem yok. İzmir milletvekilinin Meclis Başkanı seçilmesi İzmir için büyük bir şans" dedi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener
, Binali Yıldırım'ın hayata geçirdiği projelere değinerek, "AK Parti İzmir Milletvekili ve Başbakan olarak İstanbul-İzmir Otoyolu, Çandarlı Limanı, Sabuncubeli Tüneli, Adnan Menderes Havaalanı İç Hatlar Terminali'nin yenilenmesi, İZBAN Hafif Raylı Sistemi gibi kentimize önemli katkılar koyan; Kanal İstanbul
, yerli otomobil üretimi, yerli ve milli savunma sistemleri, yüksek hızlı tren ağı gibi ülke genelindeki mega projelerin altında imzası olan sayın Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk TBMM Başkanı seçilmesi bizleri bir kez daha gururlandırdı. İzmir'e her zaman ayrı bir önem veren sayın Yıldırım'ın Başbakanlık döneminde olduğu gibi Meclis Başkanlığı görevinde de önemli başarılara imza atacağına, ülkemize olduğu kadar kentimize de büyük hizmetler vermeye devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de, Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'nda da farkını ortaya koyacağına inandığını belirtti. Meclis Başkanlığı'na Yıldırım'ın seçilmesinin İzmir için bir kazanım olduğunu vurgulayan Eskinazi, şunları söyledi: "Yaklaşık 15 yıl Türkiye'ye Başbakan ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak hizmet veren, bu dönemde yapılan havaalanları, köprüler, otoyollar, bölünmüş yollar, yüksek hızlı tren yolları projeleri, internet altyapısının geliştirilmesi projelerini gerçekleştiren, 2011 yılında İzmir'den aday olduğu zaman ortaya koyduğu 35 İzmir 35 Projenin önemli bir kısmını İzmir'de kazandıran sayın Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevinde de farkını ortaya koyacaktır. Sayın Yıldırım TBMM Başkanlığı'nda da, devlet adamlığı tecrübesiyle ve uzlaşması kimliğiyle başarılı olacaktır."