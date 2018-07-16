15 Temmuz’un ruhu her yerde FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında şehit olan demokrasi kahramanları Ege Bölgesi’nde çeşitli etkinliklerle anıldı. Vatandaşlar tek yürek olup söz verdi: Unutmayacağız

Giriş Tarihi: 16.7.2018