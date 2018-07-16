15 Temmuz’un ruhu her yerde

İzmir
'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti yapıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının koordinesinde, il protokol üyeleri Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret etti. Kuran-ı Kerim tilaveti ve İstaklal Marşı'nın okunmasının ardından kısa konuşma yapan Vali Yardımcısı Aydın Memük, "Kutsal vatan toprakları uğrunda cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla kalplerimizde mümtaz yerini alan şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi ebediyen unutmayacağız. Kalpleri iman ve vatan sevgisiyle dolu olarak vatan, millet, istiklal ve diğer bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha anıyorum" diye konuştu. KARANFIL BIRAKTILAR
İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın şehitler için yaptığı duanın ardından, protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı, başsağlığı dileyerek şehit yakınlarını teselli etti. Kadifekale Şehitliği'nde düzenlenen törene İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru ve şehit yakınları katıldı. Demokrasi yürüyüşü İZMIR'DEKI
programlar çerçevesinde İzmir Demokrasi Üniversitesi koordinesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Demokrasi Yürüyüşü düzenlendi, Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Bedriye Tunçsiper, "Millet olarak bir oldukça, diri oldukça, beraber oldukça, hainlerin tüm çabaları boşa çıkmaya devam edecek. İzmir Demokrasi Üniversitesi mensupları olarak milletimizin teröre karşı sergilediği dik ve kararlı duruşun sürekli destekçisi olacak, devlet sevdasıyla elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi. Şehitlikte anma İZMIR
gibi Manisa
'da da 15 Temmuz etkirnliklerini ilk adresi şehitlik oldu. Manisa protokolü, Manisa Garnizon Şehitliğini ziyaret etti. Etkinliğe çok sayıda siyasi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Ziyarette protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Daha sonra şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu. Havada pankart açtı MUĞLA'DA
AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması ve bu uğurda şehit olanları anmak için gökyüzünde pankart açtı. İlçe Başkanı Sarıhan, Babadağ'daki bin 700 metre yüksekliğindeki piste çıktı. Hazırlıklarının ardından uçuş yapan Sarıhan, gökyüzünde "15 Temmuz'u unutturmayacağız" yazılı pankart açtı. Ölüdeniz Belcekız'a iniş yapan Sarıhan, "Eğer 15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olsaydı kendi yurdumuzda yabancı olarak kalacaktık. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Memleketimizin başına böyle bir musibet bir daha göstermesin" diye konuştu. Şehitler için daldı BEDENSEL
engelli dünya dalış rekortmeni Cem Esmeray (35), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Balıkesir
'in Ayvalık İlçesi'nde şehitler anısına dalış gerçekleştirdi. Badavut mevkii Karakol Dağı eteklerindeki kayalık bölgenin açıklarında 15 metre derinliğe dalan Esmeray, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'nden 3 dalgıcın da yardımıyla, '15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız' yazılı bir pankart açtı.Dalışını 15 Temmuz şehitleri anısına gerçekleştirdiğini ifade eden Esmeray, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirdiğim bu dalışta, sembolik olarak 15 metreye inerek '15 Temmuz'u unutmayacağımızı' ifade etmeye çalıştım. Gökyüzünde nöbet tuttular BEYAZ
cennet" Pamukkale'de 8 sıcak hava balonu 15 Temmuz şehitlerini anmak için sepetlerine Türk bayrağı asarak uçtu. Pamukkale Balloons İşletme Müdürü Muhammet Kaplan, 15 Temmuz nöbetini gökyüzünde de sürdüklerini dile getirdi. 15 Temmuz'un Türk milletinin zaferi olduğunu ifade eden Kaplan, "15 Temmuz zafer bayramımızda balonlarımızı Türk bayrağımız ile şanlı bayrağımız ile kutlayıp nöbetimizi gökyüzünde tuttuk" diye konuştu. Türk bayrakları ile havalanan sıcak hava balonları yaklaşık 1.5 saat uçtu. Muğla'da demokrasi için pedal çevirdiler MUĞLA
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi. Yarışa 81 il ve Türki cumhuriyetlerinden toplam 160 sporcu katıldı. Muğla
'dan start alan etapta bisikletçiler, 60 kilometrelik yolu yaklaşık 2 saatte aşarak, 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'a yönelik suikast girişimini yaptığı otele pedal çevirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık sporcuları Marmaris'e uğurladı. Bisikletçileri, polis helikopteri takip etti.