Gaziler ve şehit yakınları ağırlandı

İZMIR
Valiliği tarafından, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir otelde akşam yemeği daveti verildi. Yaklaşık bin 500 gazi ve şehit yakınının katıldığı yemeğe İzmir
Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep'in yanı sıra gaziler ve şehit aileleri katıldı. Şehitler için saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan davet, Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Vali Ayyıldız yaptığı konuşmada, "15 Temmuz; yiğitler diyarı, efeler diyarı İzmir'in hainlere karşı duruş günüdür. 15 Temmuz, siz yiğitlerin tüm haksızlıklara karşı dünyaya haykırırcasına dur dediği gündür. 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle birliğimizin, beraberliğimizin sağlayıcısı ve teminatı şehitlerimizi minnetle yâd ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi de hürmet, saygı ve minnetle anıyorum" dedi. Davetliler, yemeğin ardından Vali Ayyıldız'a teşekkürlerini ileterek otelden ayrıldı.