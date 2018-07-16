Hotar, DEÜ’nün yeni rektörü oldu

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Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversitenin rektör atamasını gerçekleştirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne (DEÜ), AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı yapan Prof. Dr. Nükhet Hotar atandı. Kuruluşundan bu yana AK Parti'de siyaset yapan Hotar, uzun yıllar genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmayan Hotar'ın DEÜ Rektörlüğü için adı geçiyordu. Hotar, atamanın ardından yaptığı açıklamada "Eğitim beni her zaman heyecanlandırır. İzmir
ve üniversitemiz için güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz" dedi. 1961 yılında Malatya'da dünyaya gelen Fatma Seniha Nükhet Hotar, DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümü'nde yaptı. DEÜ'de öğretim üyesi olarak görev yapan Hotar, 22. Dönem İzmir Milletvekili. 22. Dönem'de AB Uyum Komisyonu Üyesi ve Başkanvekili olarak görev yaptı. Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Hotar, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmadı. İngilizce bilen Fatma Seniha Nükhet Hotar, 1 çocuk annesidir.