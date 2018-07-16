İhanet gecesini kitabında anlattı

AK Parti Denizli
Milletvekili Şahin Tin, 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimi gecesi Çardak Havaalanı'na gitmeye çalışan darbeci askerleri vatandaşlarla birlikte nasıl engellediklerini ve yaşadıklarını anlattığı 'Denizli 15 Temmuz Destanı Şükür Şafağı Gördük' isimli kitabını Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde tanıttı.Gelecek nesillerin, 15 Temmuz'da Türk halkının nasıl destan yazdığını unutması gerektiğini belirten Tin, "O gece hep 'Acaba şafağı görebilecek miyiz' diye düşündüm" dedi. Darbe girişi gecesi Denizli'deki 11. Komando Tugay Komutanlığı'ndan 550 komandonun askeri konvoyla Çardak Havaalanı'na götürüldüğünü, oradan da uçakla Ankara ve İstanbul'daki darbecilere destek vereceklerini öğrendiklerini anlatan Tin, "Askerlerin uçaklara bindirilmemesi gerekiyordu. Halkımız uçakları indirmeyerek devletini korudu. İşte kahramanlık budur, halkçılık budur. Eğer Çardak'a uçaklar inseydi, şu an çok farklı şeyler yaşıyor olabilirdik" dedi.