Oğlunun öldüğü bisiklet çalınınca maketini yaptı

İZMIR'DE
bisiklet sürerken trafik canavarının kurbanı olan Eray Köseler'in babası, oğlunun bisikletini bölgedeki ağaca astı. Ancak hurda bisiklet çalınınca acılı baba yerine maketini yapıp astıİzmir
'de bisiklet kullanırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren 17 yaşındaki Eray Köseler'in babası Ertuğrul Köseler, oğlunun ölümüne dikkati çekmek amacıyla kazanın olduğu yerdeki ağaca astığı bisikletin çalınması üzerine bu kez sacdan yaptığı maket bisikleti aynı yere koydu. Ertuğrul Köseler ve yaklaşık 100 bisikletli Üç Kuyulur Vapur İskelesi'nin önünde buluştu. Kazanın olduğu Narlıdere Mithatpaşa Caddesi'ne kadar pedal çeviren bisikletliler, kaza yerinde Eray için dua etti. Daha sonra baba Köseler, sacdan yaptığı bisikleti kaza yerindeki ağaca asıp karanfil bıraktı. KAZA UNUTULMASIN
Oğlunun kaza yaptığı bisikleti buraya astığını ancak bisikletin çalındığını söyleyen acılı baba Ertuğrul Köseler, "Bisikleti maddi değeri olmayan bir metalden yaptım. İnşallah uzun yıllar burada kalır. Bugün 52. günüydü, arkadaşlarımızla yola çıktık. Buraya hep birlikte geldik. Bu yeni bisikletin üzerini karanfillerle donattık" dedi.Bike İzmir Bisiklet Kulübü Kurucusu Mustafa Kemal Kara da "40 gün önce yine bir etkinlik yapmıştık. Eray'ın kazada kullandığı bisikleti buraya asmıştık. Ne yazık ki çalındığı için 52. günde Eray'ın babasının yaptığı bisikleti buraya astık. Olayın unutulmasını istemiyoruz." diye konuştu.