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Öğrenci yurdu küle döndü

Giriş Tarihi: 16.7.2018
Öğrenci yurdu küle döndü
İZMİR'IN Buca İlçesi'ndeki bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında büyük çapta zarar meydana geldi. Adatepe Mahallesi 63 Sokak'taki bir kız öğrenci yurdunda dün gece saatlerinde yangın çıktı. 4 katlı binanın zemin katındaki kafede başlayan yangın, kısa sürede yurt binasını sardı. Alevleri gören yan binalardaki vatandaşlar, kendilerini korkuyla dışarı atıp, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yaz dönemi nedeniyle öğrencinin olmadığı yurt binasında büyük çaptı zarar oluştu, yurdun önündeki bir otomobil de kullanılmaz hale geldi.
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Öğrenci yurdu küle döndü
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