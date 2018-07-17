Akhisar fakülte için harekete geçti

MANİSA'NIN Akhisar İlçesi'nde yapılması planlanan ziraat fakültesi için harekete geçen Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO
) Başkanı Mehmet Ulusoy, Akhisar Belediye
Başkanı Salih Hızlı
ile daha önce yapımına başlanan ancak maddi gerekçelerle tamamlanamayan üniversite binası inşaatını gezdi. ATSO meclis üyelerinin de yer aldığı heyet, eksikliklerin tespiti çalışmalarına başladı. ATSO'nun hız verdiği üniversite projesinde gerekli yatırım miktarının tespiti ardından odanın hızla yol haritası çıkaracağı ifade edildi. Yeni üniversite binasının yüzde 50'sinin 2016 yılına kadar tamamlandığı, ancak projenin sekteye uğradığı; binanın tamamlanması için yaklaşık 3.5 milyon liralık yatırıma ihtiyaç duyulduğu tespit edildi. Ulusoy "Üniversite, şehrimizin kalkınmasına önemli rol oynayacak. Tarım
şehri olan Akhisarımızın kalkınmasında önemli rol oynayacak bu çalışmanın tamamlanması için hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. Yarım kalan bu hayalin gerçekleşmesi için özveriyle yapacağız" dedi.