SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Erzurum
kampını tamamladı. Sezon hazırlıklarına Akhisar'da başladıktan sonra Erzurum'a geçen yeşil-siyahlı ekibin bu şehirdeki kampı sona erdi. Akhisarspor, 19 Temmuz Perşembe gününden itibaren Avusturya'da kamp yapacak. Avusturya kampında 4 hazırlık karşılaşması yapmayı planlayan Akhisarspor, 21 Temmuz Cumartesi günü Lokomotiv Moskova, 25 Temmuz Çarşamba günü Leicester City, 27 Temmuz Cuma günü El Duhail ve 29 Temmuz Pazar günü El Hilal ile karşılaşacak.