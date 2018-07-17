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Altay Hasan’ı beğenmedı

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Altay Hasan’ı beğenmedı
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da genç forvet kadroya alınmadı. Erzurum kampında siyah-beyazlı ekiple antrenmanlara katılan golcü oyuncu Afyonkarahisar kampına götürülmedi. Yönetim geçen sezon kiralık olarak Kırıkhanspor'da forma giyen 21 yaşındaki santrfordan kendisine kulüp bulması istedi. ekibi geçen hafta gençlerden stoper Ulaş'ın Darıca Gençlerbirliği'ne sol bek Kadir'in ise Düzcespor'a kiralanmasına karar vermişti. Öte yandan takımda kalmasına karar verilen altyapı patentli stoper Çağrı'nın apandisit ameliyatı olduğu, kampa cuma günü katılacağı öğrenildi. Altay'da altyapıdan yetişen Cenk ve Abdullah ise Afyon'da takımla çalışmaları sürdürüyor.
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Altay Hasan’ı beğenmedı
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