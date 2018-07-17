Ayşe Begüm 2 altın madalya kazandı

TÜRKIYE'NİN
gelecek vaad eden sporcuları arasında yer alan ve alanında ülkenin zirvesinde bulunan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı
, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2017'de İtalya'nın Ancona şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ve 2016'da Güney Kore'de elde ettiği Dünya Şampiyonluğu'nun ardından kalitesini ispatlayan Ayşe Begüm Onbaşı, bu kez de Türkiye'de rakiplerine şans tanımadı. Bursa
'da gerçekleştirilen Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda rüzgar gibi esen Ayşe Begüm, Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda tek kızlarda birinci oldu. Ardından takımıyla da altın madalyayı kazanmayı başaran Ayşe Begüm Onbaşı, "Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.