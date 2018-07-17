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CHP ’de harekete geçti

Giriş Tarihi: 17.7.2018
CHP İzmir’de harekete geçti

CHP'DE olağanüstü kurultay isteyen li 4 kongre delegesi noterden imza verdi. Bornova'daki bir noterde bir araya gelen eski CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, eski CHP Parti Meclisi Üyesi Hatice Tatlı, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ayçil ve eski Bornova İlçe Başkanı Nevzat Kavalar, olağanüstü kurultay için imza veren isimler oldu. 24 Haziran seçimleri sonuçları incelendiğinde partilerinin oyunun yüzde 22'lere düştüğünü belirten Güven, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ise önemli bir rakama ulaştığını söyledi. Güven, "Maalesef 9 seçimdir partimizi iktidara taşıyamadık. Artık yenileşme ve değişim şart" diye konuştu. Hatice Tatlı, "Dışarıda, 'nasılsın' diye soru sormadan 'değişim yapmazsanız CHP'ye oy vermeyeceğiz' diyen büyük bir kitleyi gördük. Buna direnç göstermemek gerekiyor" dedi. Eski CHP Bornova İlçe Başkanı Nevzat Kavalar ise "Türkiye genelinde 700 imzaya ulaşıp bu kurultayı toplayacağız" dedi. CHP İzmir milletvekilleri ise delegelerin imza vermesinin gereksiz olduğu görüşünde birleşti

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CHP İzmir’de harekete geçti
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