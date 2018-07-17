DAP Holding İzmir için 2 yeni proje hazırlıyor

2018'I yatırım yılı ilan eden ve bir haftada 2.9 milyar liralık ihale kazanan DAP Holding, erken teslim ettiği dev projeleri ile sektörüne örnek olmayı sürdürüyor. Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, İzmir
'e 2 yeni yeni proje hazırladıklarını müjdeledi. Sadece son iki yılda 4 bin 600'ün üzerinde teslimat gerçekleştirdiklerini altını çizen Yılmaz, "DAP İzmir'in yüzde 75'inin satışını tamamladık. Çeşme'de özellikle denize sıfır, benzersiz bir proje için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.