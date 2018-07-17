Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > DAP Holding İzmir için 2 yeni proje hazırlıyor

DAP Holding için 2 yeni proje hazırlıyor

Giriş Tarihi: 17.7.2018
DAP Holding İzmir için 2 yeni proje hazırlıyor
2018'I yatırım yılı ilan eden ve bir haftada 2.9 milyar liralık ihale kazanan DAP Holding, erken teslim ettiği dev projeleri ile sektörüne örnek olmayı sürdürüyor. Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, 'e 2 yeni yeni proje hazırladıklarını müjdeledi. Sadece son iki yılda 4 bin 600'ün üzerinde teslimat gerçekleştirdiklerini altını çizen Yılmaz, "DAP İzmir'in yüzde 75'inin satışını tamamladık. Çeşme'de özellikle denize sıfır, benzersiz bir proje için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
DAP Holding İzmir için 2 yeni proje hazırlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN