Elif kalbindeki deliğin kapatılmasını bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

DENIZLİ'DEyaşayan Hazan (33)-Ümmühan Özyılmaz (25) çifti kontrol için gittikleri hastanede bebeklerinin kalbinin anne karnında delik olduğunu öğrendi. Doktorların anne karnında bebeğin kalbine müdahale yapamaması üzerine, bebeğin doğması beklenildi. Doğduğunda kalbinde 7 milimetre delik bulunduğu belirlenen ve Elif ismi verilen bebeğin, kalbindeki deliğin giderek büyüdü. Minik bebeğin doğduğunda kalbinde 7 milimetre olan delik, henüz 3.5 aylıkken 11 milimetreye kadar büyüdü. Elif bebeğin kalbindeki deliğin büyümesi kalbin işlevini yeterince yerine getirememesine yol açtı. Bunun üzerine doktorlar deliğin kapatılması gerektiğini fakat bebeğin yaşının çok küçük olduğu için kalp ameliyatı yapılamayacağını ancak kalbe giden damarlardan birinin yarısının kapatılması durumunda bebek 2 yaşına gelinceye kadar kalbin yeteceğini bildirdi.Yapılan ameliyatla Elif bebeğin kalbine giden damarlardan birinin yarısı kapatıldı fakat bebekte bu kez de solunum yetmezliği sorunu ortaya çıktı. Kendi kendine nefes alamayan minik Elif, boğazının delinmesi ve solunum borusu yerleştirilmesiyle solunum cihazına bağlı olarak yaşama tutunmaya çalışıyor. Elif bebeğin tedavisi için ciddi rakamlar harcadıklarını belirten aile, Elif'in sağlığına kavuşması için hayırseverlerden yardım, tüm vatandaşlardan da dua bekliyor.