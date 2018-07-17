Halk istemeyince vazgeçilmiş

CHP
'Lİ Bayraklı Belediyesi'nin mahkeme kararını gerekçe göstererek kapattığı Özkanlar Pazaryeri ile ilgili esnaf sözcüsü Faysal Acar'ın, 'Pazaryeri olarak ayrılan yeşil alana rezidans yaptılar' açıklamasına yanıt geldi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Bayraklı Belediyesi yetkilileri, "Projede, alt kat pazar yeri üst kat ise yeşil alan yapılmak üzere yeşil alan hiç eksiltilmeden planlanmıştı. Ancak bölge halkı ile yapılan görüşmelerde burada yaşayan vatandaşlarımızın, karşı çıkmaları neticesinde projeden vazgeçildi" dedi. Belediye yetkilileri ayrıca Başkan Hasan Karabağ'ın kızının Özdere'de değil Bornova'da oturduğuna dikkat çekti