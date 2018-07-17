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geliştirildi

Türk girişimci, yerli imkanlarla geliştirdi. Araç arama- kurtarma, araştırma ve askeri görevlerde kullanılabilecek

Giriş Tarihi: 17.7.2018
İnsansız deniz aracı geliştirildi
İZMIR'DE bir girişimci, yerli imkanlarla "" yaptı. Otonom ve uzaktan kumandalı kullanılabilen "" adlı araç, üzerine takılacak sensörlerle askeri alan da dahil çeşitli amaçlarda kullanılabilecek kabiliyette tasarlandı. Uzunluğu 3,5 metre olan "Kaşif", suya üç noktada temas etmesi dolayısıyla zorlu koşullarda batmayacak şekilde geliştirildi. Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (DEPARK) kurulu şirkette çalışmalar yürüten girişimci Mehmet Salih Arıkök, araştırma gemilerinin derinliği az olan kıyılarda tarama çalışması yapamaması üzerine başladıkları çalışma sonunda ekibiyle insansız deniz aracı geliştirdiklerini söyledi. Arıkök, Kaşif'in hedeflenen amaca yönelik üzerine takılan sensörlerle bilgi topladığını, 1 metre ile 100 metre derinlik arasında tarama yapabildiğini ifade etti. Arıkök, Kaşif"in yerli olmasının yanı sıra 6 kilometrelik mesafeden veri aktarımıyla öne çıktığını kaydetti. Öte yandan Arıkök, Kaşif"in silahlı insansız deniz aracına dönüşebileceğini vurguladı.
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İnsansız deniz aracı geliştirildi
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