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’de korsan taşımacılığa darbe

Giriş Tarihi: 17.7.2018
İzmir’de korsan taşımacılığa darbe
TÜRKİYE Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili ve Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İzmir'de 'Yerli UBER' olarak adlandırılan bazı firma araçlarının yasal olmayan yollarla yolcu taşımasının önüne geçildiğini kaydetti. Anık, "Bazı firmalar aldıkları araçlarla havalimanında ve şehrin değişik bölgelerinde taşıma işi yapıyorlardı. Bizim yasal yollarla iş yapan herkese saygımız var. Ancak belgesi olmadan taşımacılık yapılırsa biz de bunun karşısında haklarımızı savunuruz" dedi.
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İzmir’de korsan taşımacılığa darbe
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