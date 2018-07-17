KSK’nin hazırlık programı netleşti

TFF
3'ünü Lig 2. Grup'ta yer alacağı yeni sezona hazırlanan Karşıyaka'nın ilk etapta oynayacağı hazırlık maçlarının programı netleşti. İlk hazırlık maçını çarşamba günü Altınordu U21 takımıyla oynayacak yeşil-kırmızılı ekip, 24 Temmuz'da Turgutlu'da Turgutluspor'la karşılaşacak. 2 Ağustos'ta Nazilli Belediyespor
'la rakip olacak İzmir
temsilcisi 4 Ağustos'ta ise Afyonkarahisar
'a 15 günlüğüne kampa gidecek. Kampta en az 3 özel maç oynayacak Kaf- Kaf'ın bu karşılaşmalarının programı ise belli olmadı. Karşıyaka, 20 Temmuz Cuma günü takım halinde Foça'ya teknek turuna giderek stres atacak.