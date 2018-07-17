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KSK’nin hazırlık programı netleşti

Giriş Tarihi: 17.7.2018
KSK’nin hazırlık programı netleşti
TFF 3'ünü Lig 2. Grup'ta yer alacağı yeni sezona hazırlanan Karşıyaka'nın ilk etapta oynayacağı hazırlık maçlarının programı netleşti. İlk hazırlık maçını çarşamba günü Altınordu U21 takımıyla oynayacak yeşil-kırmızılı ekip, 24 Temmuz'da Turgutlu'da Turgutluspor'la karşılaşacak. 2 Ağustos'ta 'la rakip olacak temsilcisi 4 Ağustos'ta ise 'a 15 günlüğüne kampa gidecek. Kampta en az 3 özel maç oynayacak Kaf- Kaf'ın bu karşılaşmalarının programı ise belli olmadı. Karşıyaka, 20 Temmuz Cuma günü takım halinde Foça'ya teknek turuna giderek stres atacak.
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KSK’nin hazırlık programı netleşti
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