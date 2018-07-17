Nöbetteyiz

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümünde Ege Bölgesi'ndeki meydanlar vatanseverlerle doldu taştı. İzmirlilerin buluşma adresi bir kez daha Konak Meydanı oldu. Demokrasi nöbetine binlerce vatandaş katıldı. Herhangi bir parti bayrağının olmadığı meydan, Türk bayrakları ile kırmızı beyaza büründü. Meydanda kurulan dev ekranlarda 15 Temmuz için hazırlanan belgeseller gösterildi. İlçe belediyeleri ve STK'lar alana kurdukları çadırlardan vatandaşlara su, çay ve yemek ikramında bulundu. Mehteran Takımı'nın sahneye çıkmasıyla coşku artarken, vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İzmir'de tuttuğu demokrasi nöbeti sabahın ilk ışıklarına dek sürdü.



"SINAVI GEÇTİK"



İzmir'in Konak Meydanı'ndaki demokrasi nöbetine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "O akşam demokrasimiz, emniyetimiz, ekonomimiz bütün yatırımlarımız, çocuklarımızın geleceği sınav altına alındı, sınavdan geçtik. Rabbime şükürler olsun, ülkemiz büyük devlet, bunların hepsinin üstesinden geldik. Hainin planı altüst oldu" dedi. Artık çok daha güçlü bir Türkiye'nin olduğunu belirten Pakdemirli, "Gündemi belirleyen, bölgesel ve küresel bir Türkiye var. Vakit Türkiye vakti, vakit çalışma vakti. 'Güçlü Türkiye', haine en büyük cevaptır" diye konuştu.



ÇOCUKLARIYLA GELDİ



2 çocuk annesi 55 yaşındaki Süheyla Atare, "Elime bayrağımı alarak Konak Meydanı'na koştum. Reisimize destek olmak için meydana geldim. Bu vatan için canımı seve seve feda ederim" dedi. Geçen yılki 15 Temmuz nöbetine hastaneden çıkıp geldiğini anlatan 65 yaşındaki Ayşe Sayan, "Hastanede anjiyo olmuştum. Doktorumdan izin alarak geçen sene demokrasi nöbetine katılmıştım. Bu sene de rahatsızlığım olmasına karşın yine de geldim. Allah nasip ederse her sene çıkıp geleceğim. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz" diye konuştu. PVC kapı pencere işiyle uğraşan 35 yaşındaki Osman Türközü, 3 çocuğunu alarak Konak Meydanı'na geldiğini belirterek, "9 yaşındaki oğlum Mustafa, 3 yaşındaki kızım Elif ile 1.5 yaşındaki oğlum Ahmet ile birlikte Konak Meydanı'na geldim. Gururluyuz. Allah bir daha o günleri bize yaşatmasın. Zaten bundan sonra milletin gücünü gören hiç kimse darbe yapmaya cesaret edemez. Cesaret edecek olanlar için de çocuklarımızı yetiştiriyoruz" dedi. 14 yaşındaki Lise 1. sınıf öğrencisi Zeynep Tanhan, "İlk kez demokrasi nöbetine katıldım. Çok mutlu oldum. Bundan sonra da devletimize ve milletimize sahip çıkmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.



GAZİLER DE NÖBETTE



İLK defa demokrasi nöbetine katıldığını söyleyen 43 yaşındaki Aynur Yılmaz, "Çok büyük mutluluk duydum. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Onun için buradayım. Bu kadar insanı bir arada görünce çok duygulandım" dedi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi olarak 6 Kıbrıs gazisi olarak Konak Meydanı'na geldiklerini anlatan Başkan Mehmet Gökmen, "Bu anlamlı günde aziz İzmirlilerle 2016 olduğu gibi 2018'de de Konak Meydanı'na geldik. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Dün olduğu gibi bugün de canımız aziz vatanımız için feda olsun" diye konuştu.



MÜEZZİN VE İMAM TEK YÜREK



İZMIR'DE, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi sela okuduğu için darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun ve imam Ekrem Kara, darbe girişiminin ikinci yılında birlikte sela okudu. İmam Ekrem Kara, "15 Temmuz gecesi milletin birliğini ve bekasını tesis etmek için ezan ve sela okumuştuk. Bugünkü ezan ve selaları ise o gece birlik ve beraberliği için canını seve seve feda eden kardeşlerimiz ve gazilerimiz için okuyoruz" dedi. Müezzin Mehmet Kuzgun ise "Bu akşam hocamla beraber sela verdik. Tekrar 15 Temmuz'u hatırladım. Allah bize bir daha devletimize ve milletimize 15 Temmuz'daki gibi acı göstermesin" diye konuştu.



DENİZLİ VE BALIKESİR UYUMADI



DENİZLİ'DE,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Delikliçınar Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katıldı. Belediyeler meydanda vatandaşlara pilav, simit, çay, dondurma gibi yiyecek ve içecekler ikram ederken, mehter takımının gösterisini izleyenler Türk bayrakları salladı. Gecede konuşan Denizli Büyükşehir Başkanı AK Partili Osman Zolan, "Bu millet ülkeyi terk etmez. Canını verir ülkesini vatanını vermez. Darbe girişimi başarılı olması halinde iç savaşla karşı karşıya kalınacaktı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Haydi meydanlara' dedi meydanlara geldik. Tek millet, tek bayrak, tek vatan olduk. Bu millet esaret halinde yaşamaktansa, şehit olur toprağın altında yatar" dedi.



ACILI BABAYA CAHAN DESTEĞİ



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Uşak Belediyesi önünde toplanan binlerce vatandaş atlı cirit kulüpleri ve mehter takımı eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Meydanına yürüdü. Türk bayrakları eşliğinde, anma etkinliğinin düzenleneceği alana giden Uşaklılar çeşitli etkinliklerle o geceyi yeniden yaşadı. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak şehidi Mehmet Çetin'in babası Hüseyin Çetin'in elini öptü.



ÖNCE İMZA SONRA NÖBET



MANİSALILAR da ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüdü, şehitler için dua etti. Akhisar Milli Egemenlik Meydanı'nda Demokrasi Nöbeti tutan kalabalığa, düğünden çıkıp gelen damat ile gelin de katıldı. Akhisarlı çift Aslı ve Gökhan Barlık evlendikleri gece, binlerce kişinin bulunduğu Akhisar Milli Egemenlik Meydanı'na gelerek askeri darbe girişimine karşı verilen demokrasi mücadelesine destek verdi. Damat Gökhan Barlık, ülkemize karşı yapılan hain darbe girişimini lanetleyerek, "Allah'ın izniyle düğünü bitirdik ve nöbetimize geldik. Allah vatanımızamilletimize zeval vermesin" dedi.

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