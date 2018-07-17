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Plaj kütüphanesi büyük ilgi görüyor

Urla’daki plaj kütüphanesi vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Plaj kütüphanesini 1.5 ayda bin 500 kişi ziyaret etti. 290 kişi plajda, 84 kişi kütüphane bahçesinde kitap okudu

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Plaj kütüphanesi büyük ilgi görüyor
Urla İlçe Halk Kütüphanesi çalışanları, yaz aylarında kütüphanedeki okurların azalması üzerine, kitap okuma refleksinin körelmemesi için dikkat çeken bir proje geliştirdi. Kitapseverlere iyi hizmet sunmak amacıyla farklı ülkelerdeki uygulamaları araştıran çalışanlar, plaja kütüphane kurma kararı aldı. Dünyada 4 ülkede uygulanan modeli, Urla'da hayata geçiren kütüphane personeli, örnek çalışmaya da imza atmış oldu. Türkiye'de benzeri bulunmayan kütüphanede, haftanın 7 günü hizmet verilecek. Kütüphanelerden sorumlu İl Müdür Yardımcısı Hakan Uzun'un koordinesinde yürütülen proje kapsamında önümüzdeki yıllarda plaj kütüphanesi sayısının arttırılabileceği öğrenildi.

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1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçen plaj kütüphanesinin resmi açılışı ise 5 Temmuz'da gerçekleştirildi. 1.5 aylık sürede plaj kütüphanesini bin 500 kişi ziyaret etti. Yoğun ilgi gören plaj kütüphanesine bugüne kadar 50 kişinin kayıt yaptırdığı, 290 kişinin plajda, 84 kişinin ise kütüphane bahçesinde kitap okuduğu öğrenildi. Kütüphanede yapılan 3 etkinliğe 50 kişinin katıldığı belirtildi. Kütüphanede romanlar, yerliyabancı çeşitli kitaplar, çocuk kitapları, dergiler ve gazeteler yer aldı. 2 bine yakın kitap, bağışçılar tarafından kütüphaneye verildi. Plaj kütüphanesinden yararlanmak isteyenler, üye olabiliyor. Üye olmayanlar da kimlik numaralarıyla iletişim bilgilerini bırakarak, kitap alabiliyor. Plajda kitap okumak isteyen herkes, kütüphaneden ücretsiz faydalanabiliyor.
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Plaj kütüphanesi büyük ilgi görüyor
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