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Tarzan yasakları kaldırıyor

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Tarzan yasakları kaldırıyor
YENİ sezonda 2. Lig'de mücadele edecek olan Manisaspor'un transfer yasağı ile ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda daha önce yasağı kaldıran 8 isme eski oyunculardan Emrah Tuncel ve Emrullah Şalk da eklendi. Transfer yasağı kaldıran isimlere teşekkür eden Kulüp Başkanı Bülent Baygeldi, "Yeni sezon öncesinde önümüzdeki en büyük sorunlardan birisi olan transfer yasağını kaldırmak için mücadele ediyoruz. Bu kapsamda yasağı koyduran isimler kulübümüzün önünü açmak adına bizlere büyük kolaylık sağlıyorlar. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde bu sorunu tamamen çözüp önümüze bakacağız" dedi. Öte yandan Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Kulüp Başkanı Bülent Baygeldi'yi ziyaret ederek yeni yönetime başarı dileklerinde bulundu.
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Tarzan yasakları kaldırıyor
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