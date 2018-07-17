Torbalı’da orman ve makilik yandı

İZMİR
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Torbalı İlçesine bağlı Ahmetli ile Yeniköy mahalleleri arasında bulunan Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp yayılan yangın yaklaşık 10 saatte kontrol altına alınabildi. 45 hektarlık orman ve makilik küle döndü. Yanan alanın 30 hektarının kızılçam ormanı olduğu belirtildi. Öte yandan Buca'da geçtiğimiz cuma günü, yanan 25 hektarlık alanın havadan çekilen görüntülerinde zümrüt yeşili ormanın siyaha büründüğü görüldü.