CHP İzmir’de kurultay imzalarına tatil engeli

CHP'DE
Genel başkan değişimi isteyen partililer, olağanüstü kurultay toplanması amacıyla imza toplamaya başlarken, İzmir
'de kurultay imzalarının delegelerin önceden yapılmış yaz tatili programları sebebiyle aksaklığa uğradığı belirtildi. İzmir'de de olağanüstü kurultay isteyen CHP'li delegeler ilk imzalarını Bornova'da bulunan 4'üncü Noter'de verdi. İzmir'deki imzaları yürüten CHP Bornova eski İlçe Başkanı Nevzat Kavalar, şehir dışında olan delegelerle irtibat halinde olduklarını belirten Kavalar, İzmir'de 52 delegeden 30'unun imzasını beklediklerini vurguladı. Muhalefetin yeterli imzaya ulaşamayacaklarını iddiasına da değinen Kavalar, herhangi bir tereddütleri olmadığını dile getirerek, "Sıkıntımız yok. Delegeler koşa koşa imza vermeye gidiyor" dedi. PARTIYI KARIŞTIRMAYIN
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir'de olağanüstü kurultay için imza veren partililerin, CHP'yi tartışmaya açmamasını isteyerek, "Ortada bir başarı varsa başarı da ortaktır. Başarısızlık varsa bu da ortaktır. İmza toplayanlara saygı duyuyoruz, hayırlı olsun" dedi.