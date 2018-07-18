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Doğukan KSK’nin milli gururu oldu

Giriş Tarihi: 18.7.2018
Doğukan KSK’nin milli gururu oldu
TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Karşıyaka'da genç forvet Doğukan İnci'nin U19 Milli Takımı'nda yer alması yeşil-kırmızılı kulübün gurur kaynağı oldu. Geçen sezon 2. Lig'de sezonun ikinci yarısında forma şansı bulmaya başlayan ve sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki golcü, Finlandiya'da düzenlenen 2018 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası finallerinde ay-yıldızlı ekibin başarısı için ter dökecek. Karşıyaka yönetimi yayınladığı mesajda, "Karşıyakamızı ay-yıldızlı formayla temsil edecek futbolcumuz Doğukan İnci'ye Karşıyaka Spor Kulübü ailesi olarak sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
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Doğukan KSK’nin milli gururu oldu
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